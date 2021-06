Les droits ne vieillissent pas!

Photo courtoisie

C’est aujourd’hui la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Cette journée a pour but de sensibiliser l’opinion publique sur un phénomène inacceptable et tabou dans notre société, un fléau qu’il faut ensemble condamner, la maltraitance des personnes âgées. Selon l’Alma (association d’écoute aux victimes), les personnes les plus fragiles, en majorité des femmes (75 %), plutôt âgées (en moyenne 79 ans), vulnérables, incapables de se défendre ou de réagir, sont des victimes désignées (elles sont souvent dépendantes). Les droits des aînés canadiens sont sapés et remis en question quotidiennement, et encore plus durant la pandémie de COVID-19. On estime qu’entre 8 et 10 % des aînés canadiens sont victimes de maltraitance, soit un aîné sur six dans le monde.

Titam’art

Photo courtoisie

Le Centre social de la Croix blanche et le Centre de parrainage civique de Québec ont dévoilé récemment une fresque artistique ayant pour thème les liens sociaux. Le projet de médiation, réalisé sous la direction de l’artiste professionnel Patrick Forchild et financé par le ministère de la Culture et des Communications, consistait à offrir une occasion de rencontres citoyennes autour de la création d’une œuvre artistique collective sur le thème de l’expérience du lien social et du vivre-ensemble. Cette œuvre « Titam’art » a été réalisée dans le contexte du projet Histo’Art, projet de sensibilisation à la santé mentale. En collaboration avec l’Université Laval et Joëlle Tremblay, 12 étudiants en enseignement des arts ont été jumelés à 12 membres des organismes. Chaque dyade devait créer un texte et une œuvre artistique témoignant de son expérience en lien social. Le cube de 8 pieds sur 8 pieds (photo) est désormais hébergé au Port de Québec, dans le secteur du Terminal de croisières, jusqu’au 8 octobre 2021.

L’œil juste

Photo courtoisie

Le moins que l’on puisse dire c’est que Claude Mercier (photo), de Québec, a eu l’œil juste, le vendredi 11 juin dernier, au trou numéro 17 du club de golf La Tempête de Lévis alors qu’il a réussi son premier trou d’un coup en carrière. Le représentant des ventes chez Marchon (compagnie de montures) a utilisé son fer 7 sur une distance de 140 verges pour réaliser son exploit sous les yeux du Dr Serge Paquet, optométriste chez Optique de la Capitale de la route Jean-Gauvin, et de Frédéric Julien et Bernard Renaud.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 15 juin 2011. Après une longue attente de 39 ans, les Bruins de Boston, dirigés par l’entraîneur Claude Julien (photo), remportent la Coupe Stanley en disposant lors d’un 7e et décisif match des Canucks de Vancouver au compte de 4-0. Les Bruins deviennent la première équipe dans l’histoire de la LNH à remporter la Coupe en ayant disputé trois septièmes matchs au cours des mêmes séries.

Anniversaires

Photo courtoisie

Stéphane Harvey (photo) associé principal de l'étude Harvey Jean avocats consul honoraire du Togo et gouverneur de la Fondation du Barreau, 54 ans...Philippe Barbasch, d’Importations épicuriennes, 64 ans...Justin Leonard, golfeur américain (PGA), 49 ans...Marie-Hélène Fortin, violoniste et chanetuse québécoise membre du groupe Mes Aïeux...Chantal Cadieux, romancière, dramaturge et scénariste québécoise, 54 ans...Courteney Cox, actrice de cinéma et de télé, 57 ans...Mario Gosselin, gardien de buts (1983-94) Nordiques, Kings, Whalers) 58 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 juin 2011 : Jackie LeClair (photo) 82 ans, ancien joueur des Canadiens de Montréal et des As de Québec (1958-1962) ... 2019 : Franco Zeffirelli, 96 ans, réalisateur italien, chantre d’un cinéma d’esthète étudié auprès de son maître Luchino Visconti et inspiré des chefs-d’œuvre de la littérature anglaise et des grands opéras.... 2018 : Matt Murphy ou Guitar Murphy, 88 ans, guitariste américain de blues... 2017 : Danny Schock, 68 ans, hockeyeur qui a remporté la Coupe Stanley avec les Bruins lors de la saison 1969-1970... 2015 : Yves Alain, 67 ans, ex-juge à la Cour supérieure du Québec... 2015 : Jean Doré, 70 ans, 39e maire Montréal, de 1986 à 1994... 2014 : Casey Kasem, 82 ans, animateur radiophonique de renommée internationale... 2006 : Raymond Devos, 83 ans, humoriste belge... 1996 : Ella Fitzgerald, 78 ans, chanteuse de jazz... 1989 : Maurice Bellemare, 77 ans, ancien ministre de l'Union nationale, surnommé Le Vieux Lion.