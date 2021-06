Les verts veulent la tête de leur cheffe

Le Parti vert du Canada pourrait se retrouver sans chef à la veille des élections fédérales.

D’après des sources internes qui ont parlé au Journal sous couvert de l’anonymat, le parti écologiste discutera ce soir d’une motion de non-confiance à l’égard de sa cheffe Annamie Paul.

Mme Paul a été élue il y a à peine huit mois au terme d’une course au leadership qui a attiré plus de membres que jamais. Elle est ainsi devenue la première femme noire et juive a dirigé un parti politique fédéral au Canada.

Si la motion de non-confiance est adoptée ce soir, un vote sera tenu le 15 juillet. Il faudra alors que 75% du conseil du parti tranche contre la cheffe pour que les membres soient consultés lors d’une assemblée générale fin août ou début septembre.

Or, d’ici là, le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau pourrait tomber ce qui plongerait le pays en campagne électorale.

Le Parti vert se déchire publiquement depuis que la députée écologiste de Fredericton, Jenica Atwin, a claqué la porte pour rejoindre les libéraux, après s’en être prise à la position de Mme Paul sur le conflit israélo-palestinien.

La leader écologiste avait appelé à «une désescalade» lors du conflit meurtrier de 11 jours entre l’État hébreu et le Hamas. Une position trop modérée au goût de Mme Atwin qui a d’abord appelé à condamner catégoriquement Israël, avant de modérer sa position une fois dans le camp libéral.