Marc-André Fleury en grande forme

Aidé par sa brigade défensive qui a cumulé six points lors du premier match contre le Canadien, Marc-André Fleury a su conserver un calme exemplaire devant sa cage pour réaliser des arrêts-clés et permettre à son équipe de l’emporter.

« Flower a fait beaucoup de gros arrêts pour nous faciliter la vie avec la pression », a reconnu son capitaine Mark Stone, après la victoire.

De son côté, l’entraîneur-chef des Knights , Peter DeBoer, a estimé que le gardien québécois, qui a repoussé 28 rondelles hier, a été leur « meilleur joueur » qui a joué à un niveau « élite » toute l’année.

« J’ai juste essayé de bien faire le travail et de garder mon équipe dans le match », a indiqué celui qui est en nomination pour remporter le trophée Vézina, remis au meilleur gardien de la ligue.

Impact de la défense

Mais Fleury a plutôt préféré louanger la besogne accomplie par ses défenseurs, qui ont marqué trois buts face au CH.

« Ils ont été incroyables toute la soirée, toute la saison et tout au long des séries, a soutenu Fleury. Ils ont été bons pour nous offensivement et ils ont bloqué beaucoup de lancers. »

Les défenseurs de Vegas ont aussi été en mesure de contenir les attaquants du CH, qui avaient pourtant commencé le match de belle façon.

« Ils sont arrivés avec beaucoup de vitesse, en jouant de manière assez agressive, a reconnu Shea Theodore, la première étoile du match avec un but et une passe. Mais j’ai tout de même senti que le rythme s’est placé en notre faveur [après le premier but] ».

C’est la première fois depuis les séries cette année que l’équipe de Las Vegas réussit à prendre les devants 1 à 0.