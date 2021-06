Habitué d’affronter les six mêmes rivaux en saison régulière, le Canadien s’est mesuré à un adversaire rodé au quart de tour.

« On n’a pas été surpris par la façon dont ils sont sortis, par leur vitesse ou par leur façon de marquer des buts. C’est à nous de faire des ajustements. On doit éviter d’être spectateurs. »

– Phillip Danault

Les Golden Knights misent sur un échec avant lourd et soutenu. Les défenseurs du Canadien en ont fait les frais. Les troisième et quatrième trios ont particulièrement fait du dommage à ce niveau. William Carrier (8), ainsi que Nicolas Roy, Ryan Reaves et Alex Tuch, avec six mises en échec chacun, ont fait sentir leur présence.

« On connaît du succès quand on sort du territoire en unité de cinq. Il faut communiquer un peu plus. On n’est pas heureux de la façon dont on a joué. On sera meilleur lors du prochain match. »

– Joel Edmundson

« On doit travailler ensemble, soutenir nos défenseurs un peu plus. Il faut ralentir leurs attaquants, couper leur vitesse. Ce soir [hier], on a bien commencé, mais après, on s’est affaissé. »

– Phillip Danault

Effectivement, le Canadien a connu un bon début de match. En retard 1 à 0, il était encore dans le coup. Toutefois, les punitions ont un peu refroidi ses ardeurs.

« Ça leur a donné du momentum. En plus, tuer des punitions, c’est éreintant. Surtout contre une attaque massive comme celle des Golden Knights. »

– Joel Edmundson

Cole Caufield a marqué le premier but de sa carrière en séries éliminatoires. En raison des restrictions sanitaires, c’est la première fois que les membres de sa famille pouvaient assister à un de ses matchs dans l’uniforme du Canadien. Ils ont paru très émus.

« C’était spécial de les savoir au match. En fait, c’était même particulier de tous être dans le même pays. Ce n’est pas le résultat souhaité, mais c’était un sentiment très agréable. »

– Cole Caufield