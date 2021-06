Ottawa: plus d’un million de fichiers pornographiques dans son ordinateur

Un homme d’Ottawa a été condamné à 5 ans et demi d’emprisonnement après avoir plaidé coupable des accusations de production, possession et distribution de pornographie juvénile.

Tristen Alexandre Perrier, âgé de 68 ans, qui a comparu la semaine dernière à la Cour provinciale de l’Ontario, était dans le viseur de la GRC depuis janvier 2020.

L’enquête de la police fédérale a pris une dimension internationale, dès lors que les activités reprochées à l’accusé ont eu lieu à l’étranger.

Les enquêteurs ont découvert plus d’un million de fichiers de pornographie juvénile dans l’ordinateur de l’accusé.

Le sexagénaire a sévi pendant des années sur le web invisible, selon la GRC qui a identifié en 2020 quelque 277 victimes canadiennes d’exploitation sexuelles sur internet.

«Que les crimes contre les enfants soient récents ou anciens, la GRC et ses partenaires du monde entier s'engagent à détecter et identifier les enfants vulnérables et à les protéger des délinquants sexuels», a indiqué par communiqué, lundi, le caporal Stephen Ludlow du Centre national contre l'exploitation des enfants de la GRC.