Quand votre cote de crédit baisse sans raison apparente

Vous n’êtes jamais en retard pour vos paiements. Pourtant, votre cote de crédit a baissé. Pourquoi ?

C’est arrivé à certains de mes proches. Ils paient leurs comptes et factures à temps, et ramènent chaque mois leurs cartes de crédit à zéro avant l’échéance. Pourtant, leur cote de crédit a baissé, sans raison apparente. La cote de crédit dépend de la manière dont vous utilisez toutes les formes de crédit auxquelles vous avez accès : prêts personnels, marges, cartes de crédit, marchands, loyer, assurances, etc. Toutes ces interactions sont transmises chaque mois aux agences de crédit Equifax et Trans-Union, qui colligent votre dossier de crédit et ajustent votre cote de crédit en conséquence (avec un algorithme). Mais qu’est-ce que la cote (score ou pointage) de crédit ? C’est un chiffre que les prêteurs utilisent pour les aider à décider s’ils vous consentent du crédit et à quel taux. Il varie entre 300 (mauvais) et 900 (parfait). La vôtre est de 760 ? C’est excellent. Entre 700 et 759, c’est très bon. Moins de 560, ça va mal pour vous. La cote fixe le niveau de risque que vous représentez pour un prêteur, qui s’y réfère pour savoir s’il peut s’attendre à ce que vous respectiez votre contrat de prêt ou de paiement.

Avoir une bonne cote

Plus votre cote est élevée, plus votre position s’améliore pour négocier des conditions avantageuses quand vous empruntez. Elle est calculée selon cinq critères :

1. Historique de paiement : 35 %

2. Solde dû par rapport à la limite de crédit : 30 %

3. Âge de vos comptes : 15 %

4. Nouvelles demandes de crédit : 10 %

5. Nombre et variété des créanciers : 10 %

Plus vous avez de prêteurs, plus vous constituez un risque. Ne conservez que deux cartes de crédit (les plus anciennes), annulez les autres (surtout celles des magasins) et assurez-vous que l’annulation est inscrite au dossier de crédit. Si vous n’utilisez jamais une de vos cartes de crédit ou si vous laissez un solde impayé de quelques dollars après la date d’échéance, votre cote sera affectée. Faites un petit achat mensuel sur votre carte inutilisée.

Conseils

Chaque année, consultez gratuitement votre dossier de crédit

• Equifax : 1-800-465-7166 - https://assets.equifax.com

• TransUnion : 1-800-508-2597 • https://www.transunion.ca

La version gratuite exclut toutefois la cote de crédit. Inscrivez un rappel dans votre calendrier. Plusieurs études confirment que le quart des dossiers de crédit contiennent des erreurs (les corrections sont gratuites).

■ Desjardins, Banque Royale et Banque CIBC offrent gratuitement votre cote de crédit. Sinon, il faut payer 20 $.

■ Si vous maintenez un solde de carte ou de marge de crédit en moyenne à plus de 50 % du crédit autorisé, cela affectera votre cote. L’idéal, c’est sous les 35 %.

■ Plus votre historique remonte dans le temps avec une carte ou un prêteur, meilleure sera votre cote.

■ Tous les retards de 30 jours et plus affectent cote et dossier de crédit.

■ Si vous multipliez les demandes de crédit (avec les compagnies de cellulaire ou les assureurs, par exemple), votre cote sera affectée.

