Survivre à ses enfants: C’est dur, dur d’être parents

Les parents se reconnaîtront dans Survivre à ses enfants. Quant aux célibataires ou aux couples sans progéniture, ils l’écouteront en pensant qu’ils l’ont échappé belle.

Nouvelle comédie familiale signée Jean-François Léger, un auteur ayant contribué à plusieurs grands succès télé comme Les Parent, Un gars, une fille et Catherine, Survivre à ses parents montre le tourbillon dans lequel l’arrivée d’enfants semble plonger les adultes. Ces derniers se transforment en chauffeurs, en cuisiniers, en concierges, en coachs, en psychologues et parfois même en policiers. Plus moyen d’avoir de conversations ininterrompues : les héritiers prennent toute la place.

C’est ce qu’on retient des quatre premiers épisodes qu’on nous a servis mardi, une semaine avant leur mise en ligne sur l’Extra d’ICI Tou.tv.

Production d’Avanti Groupe, Survivre à ses enfants divertit. Il s’agit d’une série qui fait sourire, mais pas nécessairement rire aux éclats.

L’action est majoritairement articulée autour du couple formé de Kamyar et Nadine, interprétés par Mani Soleymanlou et Mélissa Désormeaux-Poulin. Ensemble depuis toujours, ils gèrent une marmaille composée de quatre enfants âgés de 8 à 17 ans, dont Sam (Liam Patenaude), un préadolescent asperger accro « aux maudits jeux vidéo de tuage de monde », et Jasmine (Cassandra Latreille), une joueuse de ringuette qui découvre les partys alcoolisés. Ils forment une équipe parentale efficace et équilibrée : quand il s’emporte, elle dédramatise la situation. Et pour amener leur plus jeune à l’aréna chaque samedi à 6 h du matin, ils alternent.

Parents novices

La caméra de Louise Archambault (Trop, Gabrielle) suit également leur couple d’amis, Annie (Catherine Bérubé) et Philippe (Mickaël Gouin), les parents inexpérimentés d’un petit garçon d’un an. Ici, on frôle la caricature en dépeignant madame comme une nouvelle maman particulièrement stressée – et stressante – par rapport au bébé.

Enfin, on retrouve Josée (Anna Beaupré Moulounda), une mère monoparentale au bout du rouleau, dépendante affective et bisexuelle, qui manque crûment de discipline avec Mégane (Emma Lafrenière), sa fille de 8 ans, une boule d’énergie qui donne l’impression d’être « possédée du démon ». Quand sa mère tente de l’amadouer avec une friandise, elle répond du tac au tac : « Tu sais, attirer les p’tites filles avec des bonbons, c’est un truc de pédophile. Je pourrais appeler la police. »

Profitons de l’occasion pour saluer le naturel d’Emma Lafrenière à l’écran. Mégane a beau agir comme une enfant gâtée pourrie 95 % du temps, elle demeure attachante grâce au charisme de l’actrice, qui n’avait presque pas d’expérience en télévision avant d’obtenir ce rôle.

► La première saison de Survivre à ses enfants atterrit sur ICI Tou.tv Extra le 22 juin.