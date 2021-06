DUBREUIL, Gilberte Dubois (Gigi)



Le 13 juin 2021, est décédée dans la paix et la sérénité, entourée de l'amour de toute sa famille au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Chicoutimi à l'âge de 74 ans et 4 mois, Mme Gilberte Dubois (GIGI), épouse de M. Steeve Dubreuil, demeurant à La Baie native de Lauzon, Lévis. Elle était la fille de feu Mme Laura Bonin et de feu M. Robert Dubois. La famille accueillera les parents et ami(e)s (50 personnes en rotation) le samedi 19 juin 2021, de 12 h à 16 h 30, àComplexe funéraire Chicoutimi520, boul. Saguenay EstChicoutimi G7H 1L2Elle sera incinérée au crématorium de l'Alliance funéraire du Royaume. Elle laisse dans un immense deuil son mari adoré M. Steeve Dubreuil et la fierté de sa vie, ses cinq enfants qu'elle aimait tellement: Stephan (Danièle Fortier), Karine, Christian (Sophia Khan), Nancy (David Blanchette) et Guillaum (Patriza De Rubertis); ses 6 petits-enfants chéris: Katheryne, Vincent, Jade, Ludvic, Sarah et Lianne. Elle était la soeur de: feu Serge, feu Louise, Rv Soeur Suzanne RSJM, feu Richard, feu Maurice, feu Michel et feu Simon. Elle était la belle-soeur de: Lise Dubreuil (Kenny King), Paul (Colette Cloutier) et feu Errol (Diane Bourget). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins intensif de l'hôpital de Chicoutimi pour les bons soins prodigués à Mme Dubois.