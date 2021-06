DOHERTY, Jacinthe Gagné



C'est avec un énorme chagrin que je vous annonce le décès de l'amour de ma vie, Jacinthe Doherty, née Gagné. Elle était la fille de feu monsieur Léopold Gagné et de madame Simone Vachon. Elle laisse dans le deuil son fils Randy (Marilyn Thériault), ses frères et sœurs: Gil Gagné, Jocelyne Gagné (Jeannot Labranche), Sylvie Gagné (feu Jean-Claude Paquin), Linda Gagné (Yvon Gosselin), Dan Gagné (Jack Déry), Alain Gagné, Maryse Gagné (Jacques Leclerc) et Sylvain Gagné; sans oublier son ami-chat depuis 15 ans, Bill. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, ses collègues de travail de l'Université Laval et du conseil Atikamek-Montagnais. Des remerciements sincères à Josée Nadeau, infirmière ainsi qu'à l'équipe qui a soutenu si professionnellement mon épouse lors de son combat contre la maladie. Vous pouvez témoigner votre sympathie à notre famille par le biais d'un message sur le site internet de la Maison Funéraire de l'Amiante.