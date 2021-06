CANTIN, Gaston



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 mai 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Gaston Cantin, époux de feu madame Laurette Métivier. Il était le fils de feu monsieur Edmond Cantin et feu madame Blanche Tardif. Il demeurait à Lévis (secteur Charny), autrefois de St-Jean-Chrysostôme. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Mario (Martine Savoie), Guylaine, Steven (Sonia Breton), Nick (Geneviève Perreault); ses petits-enfants: Yan (Mélina Dodier), Jeff (Sarah Deschênes), Jade (Dave O'Grady), Hubert, Élliot, Léa; ses arrière-petits-enfants: Henri et Jackson Cantin, Lewis O'Grady; ses frères et soeurs: feu Roland (feu Hélène Dussault), feu Henri (feu Madeleine Plamondon), feu Anita (feu Roger Couture), feu Robert (Thérèse Beaudoin), Yvette (feu Évans Couture), feu Georgette (Roland Demers), feu Violette (feu Roland Dallaire), Jeannine (feu Roger Gosselin), Denise, feu Louise (feu Gratien Tremblay), feu Yves (Josette Ouellet); ses beaux-frères et belles-soeurs: Georgette, feu Jean-Paul (feu Gemma Bouchard, feu Lorettta Roberge), feu Colette (feu Philippe Demers), feu Roch (feu Réjeanne Beaudoin), feu Clermont (Jacqueline Gosselin), feu Ghislaine (feu Jean Gosselin), feu Alfredo (feu Louisette Labrie), feu Patrice (Yolande Brisson), Daniel (feu Lina Beaudoin), Christiane, Magella (Jocelyne Lebel); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et quelques ami(e)s. La famille veut remercier le personnel soignant et les médecins de l'Hôtel-Dieu de Lévis plus précisément la zone rouge Covid qui ne ménagent pas leurs efforts pour le confort de leurs patients et tout le personnel de la Demeure au Coeur de Marie qui a été attentionnné jusqu'à la fin. Ils prennent soins des des gens comme si c'était leur propre parent.