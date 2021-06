VALLIÈRES, Cécile Poulin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 juin 2021, à l'âge de 102 ans, est décédée dame Cécile Poulin, épouse de feu Jacques Vallières. Elle demeurait à Scott. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Renée (Michel Leblanc), Jocelyn (Claire Marcoux), Angèle (Germain Labbé), Sylvie (Roger Paradis), Justine, Ann, Lyne (Denis Blouin), Paule (Richard Costello) et Pascale (Pierre Breton); ses petits-enfants: Lee, Hugo, Vincent, Andrée, Alexandre, Francis, Adam, Yannick, Maxime, Sara-Maude ainsi que leurs conjointes, conjoints et ses 13 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de Gisèle (feu Robert Julien) et Gérard. Elle était la belle-sœur de feu Florence (feu Hector Robitaille), feu Blanche, feu Marguerite, feu Hélène, feu Simone, feu Armand (feu Anita Banville), feu Élisabeth (feu Aldéric Leblond), feu Marie-Louis, feu Louise (feu Bernard Lemieux), feu Marthe (Gilles Perron), feu Bernard (feu Irène St-Hilaire) et feu Rémi (Cécile Gourde). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille recevra avec gratitude vos messages de condoléances sur le site web: www.nouvellevie.ca.à compter de 9 h,La direction a été confiée à laToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1) : www.fhdl.ca