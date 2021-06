Affaire Dany Fortin: la pression monte sur le ministre Sajjan

Les partis d’opposition demandent au gouvernement Trudeau de congédier le ministre de la Défense Harjit Sajjan dans la foulée du recours judiciaire intenté par le major-général Dany Fortin contre l’Agence de la santé publique (ASPC) en raison de son éviction éclair à la tête de la campagne de vaccination.

Dans sa demande de contrôle judiciaire datée de lundi, l’avocat du major-général Fortin, Marc Lamoureux, avance qu’il y a eu une pression indue sur l’ASPC de la part du ministre Sajjan, mais aussi de la ministre de la Santé Patty Hajdu, du greffier du Conseil privé et même de premier ministre Justin Trudeau lui-même pour le démettre de ses fonctions.

L’avocat déplore aussi que les décideurs n’aient pas accordé au major-général Fortin «le niveau requis d’équité procédurale» pour rendre leur décision, par ailleurs «déraisonnable», car non «justifiée, transparente ou intelligible».

Pour le député du NPD Alexandre Boulerice, cette nouvelle révélation est «une preuve de plus que M. Sajjan n’a plus sa place comme ministre de la Défense» et qu’il était de son ressort de «faire les vérifications nécessaires» avant d’engager quelqu’un à un poste d’une telle envergure.

Le ministre Sajjan était au courant de l’existence de cette enquête visant le major-général Fortin depuis le mois de mars. Le premier ministre Trudeau, lui, avait appris son existence quelques semaines avant son départ.

«Avec la multiplication des scandales, que ce soit d’inconduites sexuelles ou de mauvais jugement de la part de l’état-major des Forces armées canadiennes, c’est comme si le ministre avait perdu complètement le contrôle de son ministère et des Forces armées», a lancé M. Boulerice au téléphone.

Ce dernier estime que le ministre Sajjan est «protégé» par Justin Trudeau et qu’il doit ainsi «prendre une part du blâme».

Mardi soir, le chef conservateur Erin O’Toole est revenu à la charge, lui qui demandait déjà depuis des mois le départ du ministre, qui «a induit les Canadiens en erreur au sujet de son service».

«Ce n’est pas le bilan d’un ministre en qui les Canadiens peuvent avoir confiance lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre les changements nécessaires pour éliminer l’inconduite sexuelle dans nos Forces armées. Cela doit cesser. Le ministre de la Défense doit faire ce qui s’impose, et s’il en est incapable, le premier ministre doit le congédier immédiatement», a déclaré M. O’Toole.

Le Bloc québécois a rappelé mercredi qu’il demande le départ du ministre Sajjan depuis le début du mois de mai. Le chef Yves-François Blanchet estimait déjà que le ministre avait failli à sa tâche d’assainir l’environnement au sein des Forces armées canadiennes.

Le major-général Fortin dirigeait les opérations logistiques et la distribution des vaccins contre la COVID-19 vers les provinces du pays jusqu’au 14 mai dernier, date où il a été démis de ses fonctions du jour au lendemain en raison d’une allégation d’inconduite sexuelle remontant à 1989.

Selon CTV News, une femme lui reproche de s’être «exhibé» devant elle alors qu’il était étudiant au Collège royal militaire de Saint-Jean.

Le dossier a été transféré dans les mains du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), l’incident s’étant déroulé au Québec.

Plongé dans l’embarras depuis des mois en raison de sa gestion de nombreux dossiers d’inconduite sexuelle qui touchent les plus hautes sphères de l’armée, le ministre de la Défense n’a pas confirmé ou infirmé les allégations de l’avocat du major-général Fortin.