VÉZINA, Anita Latulippe



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 juin 2021, à l'âge de 88 ans et 2 mois, est décédée madame Anita Latulippe. Née le 27 mars 1933, elle était l'épouse de feu monsieur Isidore Vézina et la fille de feu madame Germaine Lamontagne et de feu monsieur Laval Latulippe. Elle demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse.et de là, au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy, Pierre (Denise Longchamps) Mario (France Richard), Micheline (Guy Mercier), Johanne (Normand Dion) et Marco (Mireille Boivin); ses petits-enfants: Mélany (Chrystopher Leclerc), Francis (Marie-Ève Cloutier), Jessie (Jess Bordeleau), Pascal (Laurie-Anne Baril), Keven (Élise Vézina) et Marie-Berthe; ses arrière-petits-enfants: Arthur, Alys et Lily Rose. Elle était la sœur de: feu Maurice (feu Georgianne Roussel), feu Raymond (feu Jacqueline Blais), feu Robert (Diane Hallé), Jeannine, Georges (Denise Blais), Anne-Marie (Maurice Marcoux), Jacques (Françoise Goulet), Denise (feu Jean Gagnon), Claudette (feu Marcel Breton) et Claude (Lise Carbonneau). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines des familles Latulippe et Vézina ainsi que ses ami(e)s. Remerciement à madame Mélissa Lemieux du Manoir St-Gervais ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la