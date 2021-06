Décès d'un travailleur de 14 ans à Saint-Martin: l'employeur est pointé du doigt par la CNESST

L’une des causes de l’accident de travail ayant coûté la vie à un jeune travailleur de l’entreprise PJB industries, le 15 juin 2020, à Saint-Martin, est le manque de formation et de supervision, selon l’enquête de la CNESST rendue publique aujourd’hui.

Le jour de l’accident, le travailleur de 14 ans devait, à l’aide d’un chariot élévateur, vider le contenu d’un bac de résidus métalliques dans un conteneur situé dans la cour de l’entreprise.

Lors de cette manœuvre, le bac a alors glissé sur les fourches du chariot et s’est retrouvé au fond du conteneur. Constatant la situation, un de ses collègues a récupéré une chaîne munie de crochets qu’il a fixée au bac et a enroulé son autre extrémité à l’une des fourches du chariot.

Selon l’enquête, le travailleur a soulevé les fourches au maximum pour tendre l’élingue et sortir le bac, mais la hauteur du mât du chariot était insuffisante. Il a alors procédé à une manœuvre de recul pour tirer le bac hors du conteneur : le bac est sorti, provoquant le relâchement soudain de la tension de l’élingue et entraînant le renversement du chariot élévateur.

«Le travailleur s’est ainsi retrouvé coincé sous le véhicule. Les secours ont été appelés sur les lieux, et le travailleur a été conduit à l’hôpital, où son décès a été constaté», peut-on lire dans le rapport.

Causes de l’accident

L’enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l’accident.

Le relâchement soudain et complet de la tension d’une élingue lors d’une manœuvre de recul avec un chariot élévateur a provoqué son renversement latéral.

Ne portant pas la ceinture de sécurité, le cariste a été éjecté et écrasé par la structure de protection du chariot élévateur à la suite de son renversement.

Le manque de formation et de supervision a fait en sorte que le jeune travailleur ignorait les risques reliés à l’utilisation d’un chariot élévateur.

À la suite de l’accident, la CNESST a interdit à l’employeur l’utilisation du chariot élévateur, et un scellé a été apposé sur le véhicule, lequel n’est plus utilisé par l’entreprise. De plus, la CNESST a exigé de l’employeur qu’il s’assure que chaque cariste lise et comprenne le manuel d’utilisation d’un chariot élévateur avant de l’utiliser.

La rédaction d’une procédure de travail sécuritaire pour vider les bacs de résidus dans le conteneur a également été exigée. L’employeur s’est conformé à toutes ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés à l’utilisation des chariots élévateurs, la CNESST recommande que seules les personnes formées et autorisées peuvent conduire cette machinerie.

L’organisme rappelle que l’utilisation des chariots élévateurs est réservée aux caristes âgés d’au moins 16 ans et d’au moins 18 ans si le chariot est utilisé sur un chantier de construction.

Le cariste doit porter le dispositif de retenue (ceinture de sécurité) lors de l’utilisation d’un chariot élévateur afin d’éviter d’être blessé lors d’un renversement.

Par la loi, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l’obligation de s’assurer que l’organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l’accomplir sont sécuritaires.

La CNESST a délivré à l’employeur, PJB industries inc., un constat d’infraction. Pour ce type d’infractions, le montant de l’amende varie de 17 505 $ à 70 027 $ pour une première offense, et pourrait atteindre 350 136 $ en cas de récidive.