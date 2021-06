Des cadeaux pour se faire vacciner

Devrait-on offrir des cadeaux aux jeunes Québécois pour inciter davantage d’entre eux à se faire vacciner contre la COVID-19 ? Seulement 63 % des 18 à 29 ans ont reçu une première dose, et ce chiffre stagne depuis quelques jours. Ailleurs dans le monde, des gouvernements et des entreprises rivalisent d’imagination pour inciter la population à se rendre aux centres de vaccination. Des loteries en passant par les beignes gratuits, toutes sortes de cadeaux, d’avantages et d’incitatifs sont offerts. Voici quelques-unes de ces initiatives, dont plusieurs... originales.

Loteries

Illustration Adobe Stock

Manitoba (Canada)

Le Manitoba a lancé une loterie pour encourager ses citoyens à se faire vacciner. Toute personne qui aura reçu sa première dose d’ici le 2 août sera automatiquement admissible au premier tirage, et ceux qui auront reçu leur deuxième dose avant le 6 septembre seront inscrits pour le deuxième tirage. Les prix, totalisant 2 millions $, seront versés en argent ou en bourses d’études.

Ohio (États-Unis)

L’État américain a également mis en place sa loterie. Depuis le 26 mai, et pendant cinq semaines, 1 million de dollars est tiré auprès des adultes ayant reçu leur première dose qui se sont inscrits. Des bourses d’études sont également offertes aux 17 ans et moins.

Alberta (Canada)

La province canadienne a lancé cette semaine une loterie où trois montants de 1 million $ seront tirés. Tous les résidents albertains de 18 ans et plus ayant reçu une première dose peuvent s’inscrire pour le tirage du premier prix. Les deux autres prix seront ouverts aux personnes ayant reçu leurs deux doses.

Rabais dans les commerces

Illustration Adobe Stock

États-Unis

Le président américain, Joe Biden, a annoncé au début du mois de mai son intention de mettre en place des partenariats avec des entreprises pour inciter la population à relever sa manche. Par exemple, des épiceries pourraient offrir des rabais aux clients déjà sur place pour se faire vacciner.

Transport gratuit

Illustration Adobe Stock

(États-Unis et Québec)

Les entreprises Uber et Lyft offrent des courses gratuites pour transporter les Américains vers un site de vaccination. L’initiative, née d’un partenariat avec la Maison-Blanche, prendra fin le 4 juillet. Ici, Uber a annoncé en juin offrir dans le grand Montréal des courses gratuites aux personnes à risque et vulnérables vers un site de vaccination, d’une valeur totale de 150 000 $.

Argent

Maryland (États-Unis)

L’État offre 100 $ à ses fonctionnaires qui sont complètement vaccinés. Cette récompense, annoncée en mai, sera offerte rétroactivement pendant 18 mois sous certaines conditions.

Virginie-Occidentale

(États-Unis)

L’État offre un bon d’épargne de 100 $ à chaque jeune de 16 à 35 ans s’il va se faire vacciner. La récompense est rétroactive.

Canada

Photo Adobe Stock

L’entreprise Olymel offre 50 $ à tous ses employés au pays qui présentent une preuve de vaccination. Un montant de 25 $ est remis pour la première dose ainsi qu’un autre 25 $ pour la deuxième dose.

Beignes et pizza

Illustration Adobe Stock

États-Unis

L’entreprise Krispy Kream offre depuis le mois de mars un beigne glacé gratuit par jour à toute personne vaccinée qui se présente avec une carte de vaccination à l’une de ses succursales américaines. L’initiative durera jusqu’à la fin de l’année.

Tel-Aviv (Israël)

Du café, de la pizza, du houmous et du kenafeh (une pâtisserie) ont été offerts dans des centres de vaccination à Tel-Aviv, en Israël, rapportait l’agence Reuters en février. Une station de vaccination mobile a également été installée dans un bar de la ville au même moment. Une boisson gratuite, non alcoolisée, était proposée aux personnes ayant reçu leur première dose.

Un piercing

Inde

Divers incitatifs sont offerts en Inde selon l’emplacement. Par exemple, dans des quartiers de New Delhi, on offre un allègement de 5 % sur les taxes foncières, tandis que des orfèvres dans la ville de Rajkot, dans l’État du Gujarat, proposent un piercing nasal en or aux femmes.

Des œufs

Chine

Toutes sortes de cadeaux sont offerts en Chine. À Pékin, par exemple, des boîtes d’œufs peuvent être données aux personnes vaccinées de 60 ans et plus. Ailleurs au pays, des coupons-rabais, des entrées gratuites, des prix en argent et de la nourriture sont proposés pour encourager la population à se faire vacciner.

Alcool et cannabis

Illustration Adobe Stock

New Jersey (États-Unis)

L’État du New Jersey a offert pendant le mois de mai une bière à ses résidents de plus de 21 ans après avoir reçu leur première dose. L’initiative, qui a pris fin le 31 mai, a été lancée en collaboration avec une association de brasseries du New Jersey.

Washington (États-Unis)

L’État américain offre un joint de cannabis préroulé aux adultes de 21 ans et plus qui se font vacciner. L’initiative, lancée en juin, durera jusqu’à la mi-juillet. Les joints sont donnés par les détaillants de cannabis qui offrent la vaccination sur place.