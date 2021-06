Des nouveautés pour OASIS immersion

Cinq mois après son lancement au Palais des congrès, OASIS immersion est prête pour du nouveau. L’exposition, qui vise à célébrer le talent québécois, a déjà attiré près de 45 000 visiteurs.

David Saint-Jacques

Pour sa saison estivale, OASIS immersion propose quelques nouveautés. Les médias ont été conviés mercredi à la présentation de la nouvelle programmation en compagnie de l’astronaute David Saint-Jacques, qui est en vedette dans l’exposition, ainsi que du ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault.

Parmi les nouveaux éléments, on retrouve une expérience immersive inspirée du documentaire de Guillaume Beaudoin, L’odyssée Pacifique. « Ce que j’ai voulu faire avec OASIS, c’était d’amener les gens à vivre des moments et des lieux que j’ai eu la chance de voir dans ma traversée », a dit le réalisateur qui a voyagé sur le pouce du Panama jusqu’à l’Australie.

D’autres volets de la nouvelle programmation ont aussi nécessité la collaboration des musiciens Dominique Fils-Aimé et Jean-Phi Goncalves. Le travail de la pianiste Alexandra Stréliski est encore en valeur dans l’exposition.

« J’ai dit à David [Saint-Jacques] que je me réveillais avec la musique d’Alexandra Stréliski depuis quelques années, mentionne Steven Guilbeault. Et lui de me répondre qu’il écoutait ça en boucle dans la station spatiale. Je pense qu’on voit à quel point ça occupe une place importante dans nos vies, qu’on soit quelqu’un d’extraordinaire comme David, un astronaute, ou un politicien comme moi, ou à peu près n’importe qui. »

Les Gaulois

« Au Québec, on est un peu comme Astérix et les Gaulois, poursuit le ministre Guilbeault. On est des francophones dans un océan d’anglophones. Ça nous pousse à nous exprimer de toutes sortes de façons, à travers la musique, l’écriture, le théâtre, la danse. Je pense qu’on a un bel exemple ici [avec l’exposition] de création, d’imagination et d’inspiration québécoise. »

► L’exposition OASIS immersion est présentée au Palais des congrès de Montréal. Pour les infos : oasis.im.