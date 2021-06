Dominique Ducharme au milieu d’un groupe de renom

Après avoir amorcé la campagne comme instructeur adjoint pour ensuite décrocher le poste d’entraîneur-chef du Canadien de Montréal sur une base intérimaire, Dominique Ducharme connaît une première année très chargée dans cette fonction. Le voici parmi les quatre pilotes de la Ligue nationale de hockey encore en séries, ses concurrents ayant déjà eu leur large part de victoires en éliminatoires.

Certes, des quatre entraîneurs qui espèrent remporter la coupe Stanley cette année, Ducharme est celui qui a le moins d’ancienneté. Avec huit gains obtenus dans les deux premiers tours, il est bien loin de son vis-à-vis des Golden Knights de Vegas, Peter DeBoer. Avant le duel de mercredi, DeBoer comptait 67 triomphes en carrière dans les séries, ce qui lui vaut le 17e rang de l’histoire. Ironiquement, il aurait pu affronter l’homme qui le précède au classement – Claude Julien (68) – si le Franco-Ontarien n’avait pas perdu son emploi en février.

Outre DeBoer, Barry Trotz (Islanders de New York) et Jon Cooper (Lightning de Tampa Bay) tentent de guider leur équipe respective vers le trophée convoité. Ils occupent les 12e et 20e du palmarès des instructeurs les plus fructueux en séries. Trotz a gagné 81 fois, comparativement à 63 pour Cooper, qui peut toutefois se targuer d’avoir enlevé les grands honneurs l’an dernier. Trotz a pour sa part mené les Capitals de Washington à la coupe Stanley en 2018.

Chez les entraîneurs actifs, Trotz n’est devancé que par Joel Quenneville (121) – troisième au total – et Darryl Sutter (89). Le palmarès de tous les temps du circuit est dominé par Scotty Bowman (223), suivi d’Al Arbour (123) et de Quenneville.

