GUERTIN, Renald



C'est avec une profonde tristesse, au matin du 5 juin 2021, à l'âge de 89 ans et 6 mois, que nous a quittés après une courte maladie de cancer, monsieur Renald Guertin, époux de madame Pauline Dubé. Il était le fils de feu madame Lucina Cyr et de feu monsieur Armand Guertin. Né à Montréal, il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil son épouse bien- aimée Pauline, ses enfants: Yves (Céline Paquet), Sylvie (Geoffrey Bainbridge); ses 3 petites-filles et son arrière-petit-fils Edouard; son beau-frère et ses belles-sœurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 18 juin 2021, de 9 h à 11 h.Les cendres seront déposées par la suite au Mausolée Mont-Marie. Remerciement spécial au Dr Charles Taschereau et au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca.