Grèce: grèves et manifestations contre un projet de loi travail

Athènes | La Grèce est secouée, mercredi, par une série de grèves et de manifestations pour la deuxième fois cette semaine, alors que le Parlement doit approuver dans la journée un projet de loi travail controversé.

Les transports publics de la capitale, Athènes, ainsi que les services de ferry vers les îles grecques étaient totalement à l'arrêt pour 24 heures, alors que plusieurs services publics ont été fermés afin de protester contre ce projet de loi, qui vise à augmenter la flexibilité au niveau du temps de travail et à encadrer le droit de grève.

Selon le gouvernement, les réformes permettent d'introduire une possibilité de flexibilité horaire, en autorisant la journée de 10 heures, ainsi que de mettre en place les règles encadrant le télétravail, améliore la prévention contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou encore améliore les conditions du congé parental.

Le projet de loi vise également à imposer un service minimum dans les services publics en cas de grève et à rendre les syndicats pénalement responsables, avec l'instauration d'amendes, en cas d'interruption de service.

Selon les syndicats et les partis d'opposition, cette réforme affaiblit les négociations collectives, remet en question la séparation entre vie privée et vie professionnelle et légalise les journées à rallonge imposées par les employeurs, en particulier dans les grands groupes, depuis de nombreuses années.

Un rassemblement est prévu devant le Parlement dans la soirée.

La semaine dernière, 16 000 personnes ont pris part à divers rassemblements organisés à Athènes par les syndicats et partis d'opposition.