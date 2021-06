Jason Spezza accepte le salaire minimum pour aider les Leafs

Souhaitant gagner la coupe Stanley avant la retraite, Jason Spezza a signé un nouveau contrat d’un an et de 750 000 $ avec les Maple Leafs de Toronto, mercredi

L’ancien porte-couleurs des Sénateurs d’Ottawa, qui a touché 700 000 $ dans le cadre de son entente précédente, disputera ainsi une troisième campagne dans la Ville Reine, encore une fois au salaire minimum.

Mais le salaire est bien loin d’être la priorité pour celui qui aurait pu profiter de l’autonomie complète cet été et qui amorcera cet automne une 19e saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Je sais où en est l'équipe avec le plafond salarial et tout, a dit Spezza en vidéoconférence. Et je vais être honnête, tout ce qui m'importe, c'est de jouer dans une bonne équipe et d'essayer de gagner. Donc, si je pouvais gagner moins [d’argent], je le ferais.»

«Vous savez, j'adore jouer au hockey. J'adore la compétition. La quête d’une coupe est au premier plan de mon esprit tous les jours. Et tout ce que je peux faire pour aider l'équipe à acquérir de meilleurs joueurs, c'est en quelque sorte pourquoi je prends le salaire minimum.»

Faire mieux

Spezza peut encore contribuer offensivement, comme il l’a montré cette saison avec une récolte de 10 buts et 20 mentions d’aide pour 30 points en 54 rencontres. Il a d’ailleurs contribué aux succès des siens, qui ont fini au sommet de la section Nord.

Au cours de la série de premier tour contre le Canadien de Montréal, Spezza a été l’un des meilleurs éléments de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe, amassant trois filets et deux aides en sept parties.

Mais il croit qu’il peut faire encore mieux.

«Je ne sais pas, peut-être que je délire, mais je pense que je peux m'améliorer et je vais essayer de m'améliorer par rapport à la saison dernière, a-t-il avancé. Donc, je suis déjà de retour au gymnase et j'essaie de trouver les ajustements que je peux faire pour me sentir encore mieux tout au long de l'année.»

Le joueur de 38 ans compte 970 points en 1177 matchs en carrière dans la LNH. Il pourrait donc logiquement atteindre le prestigieux plateau des 1000 points s’il joue 82 matchs lors de la prochaine campagne.