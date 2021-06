Jazz en Juin: des thèmes d’émissions jeunesse sont revisités

Jean-Fernand Girard offrira, en primeur, lors de l’événement Jazz en Juin, à l’Impérial Bell, le contenu de son prochain album, où il revisite, en jazz, les thèmes de Sol et Gobelet, Fanfreluche, Nic et Pic, la Ribouldingue et autres émissions jeunesse de Radio-Canada.

Le 25 juin, le pianiste, accompagné par quatre musiciens, dont Paul Brochu à la batterie, dévoilera ses pièces de cet album, intitulé Dans ma boîte à surprises, qui sera lancé au mois d’août.

« Ça fait cinq ans que je travaille sur ce projet. Ce fut long de convaincre tout le monde qu’il ne s’agissait pas d’un album pour enfants. Je vais ailleurs », a lancé, lors d’un entretien, le musicien de 65 ans.

Un hommage

Les thèmes des chansons sont présents dans les 10 pièces de l’album. Des thèmes qu’il a découverts à l’âge de six et sept ans et à une époque où il ne savait pas qu’il allait devenir musicien.

« Herbert Ruff a composé ces thèmes et plusieurs musiques d’émissions jeunesse, de téléthéâtres et d’indicatifs pour Radio-Canada. On ne lui a jamais rendu hommage et il a été un peu oublié. Ça m’a donné l’idée de lui rendre hommage. Cet homme était passionné de jazz », a-t-il indiqué.

Les improvisations présentes sur l’album seront bonifiées sur les planches.

« Il y a beaucoup de place pour l’improvisation et pour le jazz. C’est un vocabulaire formidable. Ça va être du gros plaisir », a-t-il fait remarquer.

► La programmation complète est en ligne à jazzenjuin.ca.