La Coupe du monde de 2022: «un objectif partagé»

Maintenant qualifiée pour la ronde finale de la CONCACAF, l’équipe masculine canadienne de soccer peut rêver un peu plus fort à une participation à la prochaine Coupe du monde de la FIFA qui aura lieu au Qatar, en 2022.

«Nous avons créé quelque chose ici, une fraternité reposant sur un objectif partagé de qualifier cette équipe pour la Coupe du monde de la FIFA, a indiqué l’entraîneur John Herdman, après l’importante victoire contre Haïti, mardi soir, à Chicago. Ces gars se préoccupent de l’un et de l’autre et c’est le premier aspect. Ils se soucient d’amener cette équipe à la Coupe du monde comme vous l’avez vu en mars quand ils ont eu l’occasion de se retrouver et de bâtir cet esprit en portant le maillot du Canada.»

Rappelons que le Canada, déjà vainqueur 1 à 0 au match aller, a signé une victoire de 3 à 0 sur Haïti, mardi soir, pour accéder à la ronde finale des qualifications au sein de la CONCACAF. C’est la première fois depuis 1997 que l’équipe masculine atteint cette étape.

«Ce fut un véritable gros effort pendant cette période de la COVID, a également tenu à rappeler Herdman, dans un communiqué transmis par Soccer Canada. Les temps ont été durs. Ce soir [mardi], nous avons récolté les fruits de tout cela et je crois que ce que nous avons pu voir, c’est la hargne et la détermination de nous rendre là où nous devions aller.»

«Nous savions que les Haïtiens allaient réagir et ils ont déployé tout un effort. Ainsi, tout le crédit leur revient, car il n’était pas question pour eux d’abandonner. Puis, nos qualités sont remontées à la surface et nous nous sommes dit qu’en tenant bon face à ce test physique, ils ne pourront pas résister bien longtemps et nous prendrons le dessus», a poursuivi l’entraîneur.

En phase octogonale

Alphonso Davies, Jonathan David et Cyle Larin comptent parmi les principaux joueurs pour le Canada, dont la seule présence en Coupe du monde remonte à 1986. Le Québécois Samuel Piette, du CF Montréal, fait également partie de la formation nationale.

«Nous sommes une organisation qui possède tellement de potentiel et nous sommes maintenant sur le point d’en voir le résultat», a ajouté Herdman.

Communément appelée «phase octogonale», la ronde finale de qualification de la CONCACAF, qui se tiendra à l’automne, comprendra le Canada, le Costa Rica, les États-Unis, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Panama et le Salvador. L’équipe canadienne disputera alors 14 matchs, soit deux contre chaque adversaire. Il y aura huit pays pour trois laissez-passer disponibles, en premier lieu. Une quatrième équipe pourra par ailleurs décrocher un billet en disputant une série aller-retour intercontinentale de barrage.