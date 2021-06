La Maison Smith s’installe à Sillery

La Maison Smith ouvre dès le 17 juin une nouvelle succursale dans le secteur Sillery, à quelques pas de la rue Maguire, au 2012, chemin Saint-Louis.

La Maison Smith compte désormais 7 succursales et autant de terrasses pour servir son café fraîchement torréfié ici et ses produits faits maison.

«Notre plus grand désir est d’aller à la rencontre de notre clientèle, de nous installer dans leur quartier, de faire partie de leurs habitudes et de contribuer à animer leur communauté, indique Jérôme Turgeon, propriétaire de La Maison Smith. De par son histoire, le café a toujours été un breuvage réconfortant, rassembleur et propice aux échanges et aux moments de détente.»

Ce dernier-né compte 60 places assises à l’intérieur et 20 à l’extérieur. Afin de créer un environnement distinctif, l’espace boisé avoisinant la place sera également aménagé, en accord avec la Ville de Québec, afin d’en faire un lieu de rencontres comptant 37 places assises supplémentaires à l’extérieur.