Le Cirque du Soleil annonce son retour à Montréal

Après deux ans de report, le Cirque du Soleil est prêt à retourner au Vieux-Port de Montréal. La compagnie a annoncé ce matin que dès le 28 avril 2022, elle présentera Kooza sous le Grand Chapiteau.

La pandémie a chamboulé les plans du Cirque du Soleil. Devant initialement présenter le spectacle original Sous un même ciel, au printemps 2020, l’entreprise l’avait d’abord repoussé d’un an avant de remettre le spectacle sur les tablettes. Maintenant, le Cirque retourne dans le passé en présentant une création qui a fait ses preuves depuis presque 15 ans devant plus de huit millions de spectateurs.

C’est en 2007 que Kooza a vu le jour à Montréal. La production a par la suite voyagé dans plus de 65 villes et 21 pays. Le spectacle compte la participation de 50 artistes et «promet des prouesses acrobatiques renversantes et un humour des plus audacieux, le tout accompagné par un groupe de musiciens qui mixe joyeusement jazz, funk et univers bollywoodien », peut-on lire dans un communiqué.

L’annonce du retour de Kooza au Vieux-Port ne signifie pas la fin pour Sous un même ciel, précise la porte-parole du Cirque, Caroline Couillard. « Puisque la création de Sous un même ciel n’était pas complétée lorsque la Covid-19 a frappé l’année dernière, la décision de présenter Kooza à Montréal l’été prochain a été prise afin de nous permettre de reprendre notre tradition de présenter un spectacle à Montréal le plus rapidement possible. »

En plus d’annoncer son grand retour à Montréal au printemps 2022, le Cirque en a aussi profité pour mentionner qu’il venait de renouveler son partenariat avec le Vieux-Port de Montréal pour les dix prochaines années.

√ Les billets pour Kooza sont disponibles dès maintenant pour les membres du Club Cirque. Ils le seront ensuite pour le grand public à partir du 21 juin. Pour plus d’infos : cirquedusoleil.com/kooza.

