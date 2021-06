Les accommodements «religieux» du CH

À 15 h 30 lundi, il était interdit de vendre une bière à 11 h 01 et les bars fermaient à minuit.

Puis est arrivé un miracle. Les Noces de Cana. Pour les calinours, c’est à un party de noces dans la ville de Cana que Jésus a voulu prolonger le fun des mariés et des fêtards.

On manquait de vin pour la prolongation, ça fait que Jésus a dit : « Pas de problème ». Il a fait comme François Legault et il a ordonné : « Bar open, du vin pour tout le monde. » Et il a changé l’eau en vin.

Comme François Legault, lundi avant 5 h, qui a dit de garder les bars ouverts jusqu’à 2 h du matin et de servir de la bière jusqu’à minuit.

Pis s’il y a une prolongation mercredi à Las Vegas, François va encore faire comme Jésus et ordonner de servir vin (et bière !) après minuit.

Parce que la Sainte-Flanelle est la seule religion qui rejoint la majorité des Québécois. La Sainte-Flanelle a son temple rue des Canadiens, a Sa Sainteté Geoff au septième... étage, son Moïse aux cheveux longs dans sa loge et son saint Pierre en arrière du banc des apôtres.

Le Canadien a donc droit à des accommodements « religieux ». C’est pour ça que fuck la science, on a servi la bière après 11 h et on a gardé les bars ouverts. On le sait maintenant, François Legault est peut-être catholique, mais il est certainement CH. Et on l’a vu lundi avant le match, la foi transporte les montagnes et force le docteur Arruda à prendre des décisions éclairées par la lumière divine.

Et encore beaucoup plus important, il y a beaucoup de votes à aller chercher chez les CHrétiens qui sont deux millions à prier pour saint Geoff et Moïse.

UNE GRANDE INJUSTICE

Mais vous avez compris que la science n’a rien à voir dans les récentes décisions du gouvernement du Québec. À Ottawa, je n’en parle même pas puisqu’il faudrait épeler s-c-i-e-n-c-e pour Justin Trudeau.

Ce qu’on impose aux Alouettes, à l’ancien Impact au soccer, à Camille Estephan dans la boxe et à Eugène Lapierre pour l’Omnium Banque Nationale de tennis n’est en rien guidé par la science. On a maintenant la preuve. On a changé l’eau en bière en deux heures. C’est la peur et le désir de contrôler la population qui sont à la base des dernières embrouilles des bureaucrates.

Il n’y a pas assez de votes à gagner avec le CF Montréal, parfait, qu’ils restent aux États-Unis. Que les joueurs soient privés de leur famille et de leurs fans, on s’en fout, ce n’est pas assez rentable sur le plan politique.

Les Alouettes se battent pour leur survie. Tout comme les autres équipes de la Ligue canadienne de football. Qu’elles crèvent toutes ! Les joueurs vont devoir faire une quarantaine chez eux aux USA avant de venir se taper une autre quarantaine de sept jours au Canada. Sont tous vaccinés. Deux doses. Pendant ce temps, la Sainte-Flanelle et les Chevaliers dorés se promènent à travers la frontière avec deux Q-tips dans le nez...

Le gala de boxe prévu le 16 juillet à Shawinigan est sur le point d’être annulé parce que la Santé publique de la Mauricie est débordée. Ben oui chose, la Mauricie devient verte la semaine prochaine.

La raison est simple. Pas assez de votes à aller gagner.

RESPIRATEUR ARTIFICIEL

Et il y a l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers (ouf !) qui pour l’instant est sur le respirateur artificiel.

Eugène Lapierre, le patron, a obtenu de la Santé publique de Montréal et de Québec la permission de présenter son événement. En testant les joueuses à leur arrivée et en leur demandant de respecter une bulle à l’hôtel et au stade.

Y est pas plus avancé. Les filles jouent aux Jeux olympiques de Tokyo la semaine précédant l’ex-Coupe Rogers. Ou dans un autre tournoi important de la WTA. Il n’y a pas de quarantaine possible.

Pensez-vous que les mandarins du fédéral qui vous recommandaient avec ceux de la Colombie-Britannique de baiser à travers un trou dans un contre-plaqué vont aider Tennis Canada ?

Hier à 16 h, il n’y avait pas encore de tournoi. Le fédéral ne veut pas lâcher son histoire de quarantaine. Et on parle du mois d’août. En plein air.

Vous savez lire ? Mois d’août. En plein air.

LES MIRACLES

Reste l’attente d’un miracle. Alors, tous à genoux. Les mains unies devant vous. Répétez... Sainte-Flanelle, qui joue dans les séries, que ton nom soit sanctifié, continue à faire le bonheur des Québécois, va battre les Golden Knights pour que François 1er fasse une série de miracles...

Avec une finale, le peuple CH aura droit à de la bière à 1 h du matin, à 10 000 personnes dans le Centre divin et à une parade de 800 000 amateurs...

Après, ce sera du football, du soccer, de la boxe, du tennis, des vaccins à volonté...

Alléluia...