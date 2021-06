Nova Film et la Ville de Québec rendent hommage aux secondaires 5

Nova Film et la Ville de Québec on diffusé mercredi une vidéo en hommage aux élèves de secondaire 5 qui ont vécu une année difficile avec la pandémie. Ils ont “tout mon respect” disent tour à tour le maire de Québec, Régis Labeaume, l’animateur Pierre-Yves Lord et l’animatrice et chanteuse Marième, entre autres.

Des élèves de diverses écoles secondaires de Québec y prennent la parole. Voyez la vidéo qui leur rend hommage.