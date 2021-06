Ottawa n’a toujours pas de liste noire d’entreprises chinoises

Contrairement aux Américains, qui viennent d’allonger leur liste de sociétés chinoises à éviter, le Canada n’a pas de liste noire, ce qui inquiète un ex-diplomate.

« Non seulement on a besoin d’une liste, mais on a besoin d’une stratégie beaucoup plus élaborée, qui couvrirait la recherche au niveau universitaire », a plaidé au Journal Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine.

Début juin, le président américain Joe Biden a allongé la liste noire de firmes chinoises accusées de soutenir les activités militaires de Pékin à 59 entreprises, ce qui a irrité au plus haut point le gouvernement chinois.

Timides actions

Or, ces derniers jours, des sources fédérales ont confirmé au Journal qu’Ottawa n’a pas de liste noire de firmes à qui l’on interdit d’investir ici.

Alors que les Américains ayant investi de l’argent dans ces firmes chinoises ont jusqu’au 2 août pour s’en départir, rien de tel n’existe en sol canadien.

« La Loi sur Investissement Canada a en place un processus d’examen rigoureux pour évaluer tous les investissements étrangers comportant des préoccupations en matière de sécurité nationale », s’est limité à dire à ce sujet au Journal Lama Khodr, porte-parole d’Affaires mondiales Canada (AMC).

Mais pour l’ex-ambassadeur canadien en Chine, c’est trop peu, trop tard.

« Maintenant que l’OTAN déclare que la Chine est un adversaire, comment justifie-t-on que nos fonds de pension investissent dans ses entreprises ? » se demande à voix haute l’ex-diplomate.

Au 31 décembre, la Caisse de dépôt détenait des investissements d’environ 370 millions de dollars dans une quinzaine de firmes sur la liste noire américaine, a dévoilé Le Journal au début du mois.

« Mentalité de guerre froide »

Hier, l’Union européenne et le Canada ont annoncé « un partenariat stratégique » sur les matières premières pour dépendre moins de la Chine.

« On a besoin d’une stratégie fédérale beaucoup plus pointue pour restreindre les champs de collaboration », estime l’ex-ambassadeur Guy Saint-Jacques.

Hier, le Consulat général de Chine à Montréal a rejeté ces critiques.

« Il faut être vigilant à la mentalité démodée de la guerre froide et au concept du jeu à somme nulle, et éviter de politiser et idéologiser des questions économiques et commerciales », a-t-il souligné dans une déclaration écrite.

« Derrière la liste noire mentionnée, c’est le concept de la sécurité nationale généralisé par les États-Unis, qui abuse du pouvoir d’État pour réprimer et restreindre les entreprises chinoises par tous les moyens possibles », a-t-il dit.

L’an dernier, les échanges commerciaux de marchandises du Canada ont diminué de 10,9 % tandis que son commerce avec la Chine a augmenté de 3,4 %, a souligné le diplomate chinois.

–Avec la collaboration de Marc-André Sabourin

