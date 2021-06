Québec accorde 42 millions $ à 22 entreprises hôtelières

Une vingtaine d’hôtels durement touchés par la pandémie depuis plus d’un an vont bénéficier d’un coup de pouce financier de la part de Québec.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a annoncé mercredi l’octroi d’une somme de 42 millions $ pour soutenir ces entreprises dans des projets de rénovations ou d’amélioration de leurs équipements et de leurs infrastructures.

Cette contribution financière sous forme de prêt sera versée dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques mis en place en juin 2020.

«Aujourd'hui, notre gouvernement et le secteur hôtelier lancent un message commun: la relance se prépare dès maintenant et, ensemble, nous agissons pour que celle-ci soit à la hauteur de nos ambitions pour le Québec», a indiqué la ministre dans un communiqué.

Parmi les plus importants projets retenus, l’Auberge Saint-Antoine à Québec, le Marriott Residence Inn de Laval et l’Hôtel Bonaventure à Montréal recevront 5 millions $ chacun pour la rénovation de chambres, d’aires communes et de l’extérieur de leurs immeubles.

L’Hôtel du Vieux-Québec aura quant à lui droit à 4,7 millions $ pour rénover ses chambres, ses salles de réunion, ses aires communes et l’immeuble.

Plusieurs autres établissements pourront toucher des sommes entre 200 000 $ et 1,5 million $.