Rimouski: mieux encadrer le camping nomade

La ville de Rimouski a l’intention de mieux encadrer les campeurs sans réservation qui souhaitent visiter l'Est-du-Québec au cours de l’été pour éviter les débordements.

La Ville mettra à la disposition des campeurs une quarantaine d'espaces de stationnement pour les véhicules récréatifs de différents formats, d’une durée de 24 heures pendant toute la période estivale 2021. Les trois stationnements pourvus à cet effet seront situés au Colisée Financière Sun Life et aux abords du parc Beauséjour. Ces espaces «permettront de pallier les débordements en période de fort achalandage dans la région», a mentionné la Ville dans un communiqué, dont TVA Nouvelles a obtenu copie.

Le nombre d'emplacements privés de camping disponible à Rimouski était insuffisant, l’an passé, pour répondre à la demande, a indiqué le maire de Rimouski, Marc Parent.

«Le camping nomade, utilisant des véhicules récréatifs, c'est extrêmement populaire, il y en a de plus en plus», a-t-il ajouté tout en reconnaissant que l’ajout de nouvelles places était «une nécessité» pour sa ville.

Un phénomène qui gagne en popularité

Rikiki Campers, une entreprise qui fait de la location de fourgonnette aménagée à Rimouski, a aussi fait remarquer à TVA Nouvelles que le mouvement «van life» avait été propulsé par la pandémie.

«C'est un domaine touristique qui explose, donc on décide de l'organiser, d'enligner les gens. On applaudit vraiment cette initiative-là de la part de la Ville de Rimouski parce qu'on sait que les gens vont venir en région on ne peut plus se fermer les yeux devant cette nouvelle réalité», a souligné Julia Ouellet, porte-parole de Rikiki Campers

L'entreprise qui compte actuellement cinq fourgonnettes dans sa flotte de véhicules prévoit faire l'acquisition de nouveaux campings cars tellement la demande est forte.