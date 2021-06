Saguenay: la mairesse Josée Néron présente son programme électoral

Un premier programme électoral est dévoilé à Saguenay. L'Équipe du renouveau démocratique (ERD) a présenté ses idées mercredi, en vue des élections municipales de novembre.

Le document fait état de 116 engagements répartis en six axes. Le thème est «Tous impliqués dans le développement de notre ville».

Le programme a été élaboré après avoir consulté la population et 24 organismes de la Ville.

«La beauté de la chose, c'est que ça ne vient pas uniquement de ma tête. Ça vient de plein de gens», a déclaré la mairesse sortante et cheffe de l’ERD, Josée Néron.

Le président du parti, André Brassard-Aubin, abonde dans le même sens. «Ce programme-là, ce n'est pas le programme d'une seule personne. C'est le programme de toute une équipe de militants.»

Josée Néron estime que les points forts du programme sont orientés sur les différents centres-villes de Saguenay. «La remise à niveau des centres-villes m'apparaît comme un des axes essentiels», a-t-elle dit à TVA Nouvelles.

Elle avance aussi le concept d’une ville intelligente pour Saguenay. «Je pense que les gens sont rendus là», a-t-elle souligné.

L'ERD s'engage aussi à obtenir de Québec un décret pour financer la construction d'un amphithéâtre sur la zone ferroviaire.

«Avant d'aller mettre de l'énergie supplémentaire sur l'amphithéâtre, je veux vraiment avoir un financement attaché, a prévenu Josée Néron. Il y a des élections provinciales qui s'en viennent. Des élections fédérales qui s'en viennent. C'est une belle occasion pour faire ce genre de démarches.»

Les adversaires de Josée Néron lui reprochent d'avoir fait preuve d'inertie depuis quatre ans. La mairesse sortante a répliqué à ces critiques.

«Si les gens me reprochent de ne pas avoir livré, en ce moment, on est en train de construire, à ce que je sache, un stade de soccer à Saguenay. On est en train de rénover l'aéroport de Bagotville. Les deux dossiers dont je parle trainaient depuis plus de 20 ans.»

Elle en a rajouté sur le projet de stade de soccer.

«La logique que ce soit livré cette année et pas l'année un ou l'année deux est là. C’est qu'on a pris le temps de faire les choses correctement. Est-ce que vous auriez préféré que je le fasse toute seule dans mon coin et que je fasse plein d'erreurs de conception? Et que je vous bâtisse ça l'année deux? Ça valait la peine de prendre le temps», a dit la mairesse sortante.

La cheffe de l'ERD continue de croire qu'un parti municipal est la meilleure option. «Il n'y a pas un indépendant qui est capable de nous donner un document de cette profondeur-là, a argumenté la mairesse en montrant le programme de son parti. Je ne me suis pas assise sur le coin d'une table avec un chum ou deux à penser ma ville.»

À un peu moins de cinq mois des élections, quatre candidats ont été confirmés sous la bannière de l’ERD. Le parti vise à présenter des candidats à l’échevinage dans chacun des 15 districts de Saguenay. La période officielle de mises en candidature se termine le 1er octobre.