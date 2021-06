Une offre d’un demi-milliard pour EXFO

L’homme d’affaires Germain Lamonde n’est plus le seul en lice pour acheter la société EXFO. La compagnie américaine VIAVI Solutions souhaite aussi mettre le grappin sur le fleuron d’ici avec une proposition de 524 millions $.

• À lire aussi: EXFO veut quitter les marchés boursiers

• À lire aussi: De la haute voltige technologique pour EXFO

Mercredi, l’entreprise, dont le siège social est en Arizona, a annoncé avoir soumis une offre au conseil d’administration d’EXFO visant à acquérir toutes les actions en circulation au prix unitaire de 7,50 $US (9,14 $ CAN).

Il s’agit d’une prime de 103 % par rapport à la valeur des actions au 4 juin dernier. La proposition est évaluée à 430 millions $US (524 millions $CAN au taux de change de mardi). EXFO est à la Bourse de Toronto et au NASDAQ.

Plus de détails à venir...