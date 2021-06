Courtoisie

Jusqu’au 28 août 2021, les amateurs de golf peuvent jumeler sport et philanthropie. De Sept-Îles à Mansonville, en passant par Warwick--- ou Pohénégamook, 18 terrains de golf ont répondu présents à l’appel de Leucan. « Une ronde de golf pour Leucan » est un mouvement de solidarité pour Leucan, qui invite les golfeuses et golfeurs à se rendre dans l’un des terrains participants et faire un don équivalent au prix d’une ronde de golf, voiturette incluse, pour soutenir Leucan. Un reçu fiscal sera remis à chaque personne faisant un don de 20 $ et plus. Les terrains participants de la région de Québec sont : Le Grand Portneuf, Stoneham, Sainte-Marie, Mont Adstock, Royal Québec, Le Montmorency, Montmagny, Pohénégamook et Bellechasse. En plus de compter sur les 18 clubs de golf participants, Leucan sera appuyé encore cette année par Valeurs mobilières Desjardins. Un objectif de 40 000 $ a été fixé pour la saison 2021.

La 7e présentation des « 6 H En Cœur », tenue virtuellement du 7 au 13 juin dernier par Biscuits Leclerc, en collaboration avec Valero Raffinerie Jean-Gaulin, a été un franc succès avec un total de 267 000 $ amassé grâce à près de 500 participants de partout au Québec, et même de France, qui ont réalisé toutes sortes d’activités physiques. Six heures, c’est la durée moyenne d’une opération à cœur ouvert chez un enfant. Plus de détails sur la Fondation En Cœur qui s’est donc donné comme mission de venir en aide aux enfants cardiaques congénitaux et à leur famille en leur offrant des services d’information et de soutien.

Défi OSEntreprendre !

Le 23e gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre a célébré ses lauréats nationaux le 9 juin dernier. Dans le volet scolaire, le projet Les colliers et attaches du Big 6 Workshop de l’École de la Marelle, centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, est lauréate de la catégorie Primaire 3e cycle. Ce projet de confection de colliers et d’attaches pour les masques a pris une ampleur inattendue. Les élèves qui prévoyaient d’abord confectionner une centaine d’attaches en ont finalement produit et vendu près de 1000 ! Ce projet inspirant apporte une solution créative et pratique à un problème actuel. Il a obtenu un rayonnement médiatique impressionnant, partout au Québec et même au-delà. Il a permis aux jeunes de transformer les aspects négatifs de la pandémie en une expérience enrichissante et valorisante.

En souvenir

Le 16 juin 1996. Le pilote automobile anglais Damon Hill, sur Williams-Renault, remporte le Grand Prix du Canada, devançant par quatre secondes son coéquipier Jacques Villeneuve. Jean Alesi, sur Benetton, termine en 3e place.

Anniversaires

Danielle Ouimet (photo), actrice et animatrice québécoise, 74 ans... Maxime Landry, grand gagnant de Star Académie 2009, 34 ans... Jean-Thomas Jobin, humoriste québécois, 46 ans... Daniel « Boom » Desjardins, ex-membre de La Chicane, 50 ans... Phil Mickelson, golfeur professionnel (PGA), 51 ans.... Gino Vannelli, chanteur canadien, 69 ans... Roberto Durán, boxeur panaméen considéré comme un des meilleurs boxeurs de tous les temps, 70 ans... Derek Sanderson, recrue de l’année dans la LNH (Boston) en 1968, a joué 10 ans dans la LNH dont 7 avec Boston, 75 ans... Lucienne Robillard, femme politique canadienne, tant sur la scène provinciale que fédérale, 76 ans.

Disparus

Le 16 juin 2020 : Patrick Poivey (photo), 72 ans, acteur français, notamment connu pour avoir été la voix française régulière de Bruce Willis, Kyle MacLachlan et Don Johnson... 2017 : Helmut Kohl, 87 ans, le père de la réunification allemande, pilier de la construction européenne et détenteur du record de longévité à la chancellerie après-guerre (1982-1998)... 2015 : Mighty Sam McClain, 72 ans, chanteur et compositeur américain... 2015 : Kirk Kerkorian, 98 ans, homme d’affaires--- américain (Tracinda)... 2014 : Tony Gwynn, 54 ans, ancien joueur vedette du baseball majeur (1982 à 2001 San Diego)... 2010 : Maureen Forrester, 79 ans, contralto montréalaise de renommée internationale... 2009 : Jean-Guy Savard, 66 ans, gérant des ventes, UAP/NAPA Montréal... 2007 : Bernard Pinard, 84 ans, ex-ministre de la voirie dans les gouvernements de Jean Lesage et Robert Bourassa... 2003 : Pierre Bourgault, 69 ans, communicateur, chroniqueur, enseignant... 1997 : Gaston Mandeville---, 40 ans, chanteur québécois...