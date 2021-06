LECLERC, Guy



Au Concorde, le 16 décembre 2020, à l'âge de 85 ans est décédé monsieur Guy Leclerc, époux de madame Gemma Perreault. Il était le fils de feu madame Lucienne Deblois et de feu monsieur Charles-Auguste Leclerc. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).Monsieur Leclerc laisse dans le deuil son épouse madame Gemma Perreault; ses enfants: Alain (Manon Chrétien) et Johanne (Viateur Dionne); sa petite fille Camille; ses sœurs et son frère: Gisèle (feu Pierre Guilbault, Wildor Couillard), Lorraine (feu Robert Clairoux) et Jacques; ses beaux-frères et sa belle-sœur: Réjean, Lise (Jacques Morissette), Nicole (Luc Veilleux) et Serge (Sylvie Parent); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère André (feu Béatrice Pellerin). Un remerciement spécial au personnel du CLSC Orléans pour leur dévouement et les bons soins prodigués.