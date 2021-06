LEBLANC, Gilles



À sa résidence de L'Ancienne-Lorette (Québec), le 21 mai 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Gilles Leblanc, conjoint de feu madame Marie Vasil, fils de feu madame Alma Béchard et feu monsieur Achille Leblanc.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sandra Leblanc (Jonathan Bédard), Marie-Hélène Leblanc (Mathieu Roy); ses petits-enfants: Clara Bédard, Laurent Bédard et Olivia Roy; la mère de ses enfants: Estelle Blais (Germain Chouinard); son frère et sa sœur: Claude et Francine Leblanc (Paul Morin); sa filleule Maud et sa nièce Geneviève (Daniel Pelletier), ainsi que d'autres parents et amis.Il reposera au mausolée du cimetière Notre-Dame de Belmont.