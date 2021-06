BLOUIN, Ghislaine



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, le 11 mai 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Ghislaine Blouin. Elle était la fille de feu Adrien-Josaphat Blouin et de feu Yvonne Lainé. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères: Françoise, Denise (Roland Racine), Yvon, Louise et Pierre; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents ainsi que de nombreux amis(es). Elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur qui l'ont précédé: feu André, feu Yolande, feu Roland (Claire Daspe) et feu Fernand (Bérangère Létourneau). La famille recevra les condoléances aude 9h30 à 10h45.. S'en suivra l'inhumation au cimetière St-Charles, ou madame Blouin sera portée à son dernier repos.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer de Québec, 1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 https://www.cancer.ca. Pour rendre hommage à madame Blouin, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com