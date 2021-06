GAUTHIER, Noëlla Marcotte



Au centre d'hébergement de Saint-Raymond, le 9 septembre 2020, à l'âge de 99 ans, entourée de l'amour des siens est décédée Mme Noëlla Marcotte, épouse de feu Gérard Gauthier. Fille de feu Rosaire Marcotte et de feu Arthémise Perron, elle demeurait à Saint-Raymond. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Francine Belleau), Gilles (Claudette Caron), Léo (Jeannine Langlais), Micheline (William Renauf), Rachèle (Nelson Paquet), Roger (Sylvie Bertrand), feu René, Ginette, Réal (Jacinthe Jacques) et Martine (feu Mario Lépine); ses petits-enfants : Steve, Vicky, Marc-André, Sébastien, Mélanie, Marc, Anne-Marie, Annick, Dany, Cynthia, Jessica, Melissa, Sabrina, Laurent, Gérard, Cindy, Samantha, Guillaume, Kevin, Connie, Martin et Luc; plusieurs arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Lucien (feu Ida Trudel), feu Armand (feu Pauline Gignac), feu Jean-Paul (feu Jeannine Langlois), feu Germaine (feu Armagh Leclerc), Marie-Rose (feu Henri-Paul Piché), feu Roland (feu Jeannine Piché), Antoine (feu Bibianne Piché), Jules (Jeannine Langlais) et feu Roger; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauthier : feu Claudémir (feu Delphine Frenette), feu Henri (feu Simone Julien), feu Maria (feu Lucippe Morissette), feu Ida (feu Alphonse Rhéaume), feu Hélène (feu Alfred Gauthier), feu Agnès (feu Léger Langevin), feu Rachel (feu Pierre Pascal), feu Blanche (feu Émilien Julien) et Jeannette (feu Gaston Germain). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. Les arrangements funéraires ont été laissées aux soins du :La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'Estacade ainsi que le personnel du centre d'hébergement de Saint-Raymond pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Marcotte. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC. (4715 Avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8). Pour rendre hommage à Mme Marcotte, nous vous invitons à visiter notre site Internetwww.dignitequebec.com.