VAILLANCOURT, Annie



À l'Hôpital St-Sacrement de Québec, le 14 juin 2021, à l'âge de 54 ans, est décédée dame Annie Vaillancourt. Née à Québec le 12 février 1967 elle était la fille de dame Odette Caron et de monsieur Guy Vaillancourt. Elle demeurait à Québec, secteur Beauport. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francis Martineau, Rosalie Martineau (Simon Richard); le père des enfants: Michel Martineau; ses parents: Guy Vaillancourt et Odette Caron; son frère: René Vaillancourt (Isabelle Valin); ses tantes et oncles, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Tout en respectant les consignes du jour de la santé publique sur la Covid-19 la famille recevra les condoléances àde 11h à 14h15La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital St-Sacrement pour l'attention portée et la qualité des soins.