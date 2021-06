BEAUDOIN, Laurier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 juin 2021, à l'âge de 74 ans et 6 mois, est décédé Laurier Beaudoin époux de Monique Corriveau, fils de feu Joseph Beaudoin et de feu Antonia Tardif. Il demeurait à Saint-Henri. Il laisse dans le deuil ses deux enfants: Jérôme Beaudoin (Joanie Laliberté), Marilyn Beaudoin (Bruno Bégin); ainsi que ses cinq petites-filles: Dorianne, Carolanne et Mélianne Beaudoin, Mathilde et Lily-Rose Bégin; ses frères et sœurs: feu Bertha ((feu Réal Brochu (Jeannine Côté)), feu Dora (feu René Lambert), feu Roch, feu Réjeanne (feu Roch Métivier), feu Gisèle (feu Rosaire Roy), Lucille (feu Jean-Luc Dumont), feu Fernand, feu Lina (Daniel Métivier), Solange (feu Raynald Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau: Jeannine (feu Germain Laplante), Félicien (Gishlaine Audet), André (feu Lucie Larochelle), feu Julien (Patricia Fortier), Alphonse (Madeleine Lacasse), Yolande (feu René St-Hilaire, Mariette (Pierre Chalifour), Raynald (Annette Breton), Alfred (Diane Dumas), Lorraine (Marcel Breton), Gaetan (Lisette Gosselin), Jocelyne (Chuck Larter), Luc (Nicole Coulombe), Germain (Christiane Nadeau), Christiane (Mario Lachance), feu Solange (Roger Pomerleau); plusieurs neveux et nièces, particulièrement Francine et Claudia qu'il considérait comme ses filles; sa filleule Mélanie; ses nombreux amis de chasse et pêche, du monde de l'agriculture, de quilles et de danse. Sincères remerciements au personnel du huitième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis, il vous trouvait gentil et patient ainsi qu'au Docteure Judith Trudeau en qui il avait une grande confiance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.le jeudi 24 juin de 18h30 à 22h.et de là au cimetière paroissial.