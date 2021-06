MORENCY, Irène Asselin



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 27 mai 2021 à l'âge de 96 ans, est décédée dame Irène Asselin, épouse de feu monsieur Armand Morency. Elle était la fille de feu monsieur Auguste Asselin et de feu dame Alphonsine Racine. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Saint-Tite-des-Caps.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Irène aient une pensée pour elle en cette journée. Le corps sera inhumé au cimetière de Saint-Tite-des-Caps sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles: Paul-Armand (Claudette Papillon), Denise (Denis Morel), Agnès (feu Gérard Tremblay), Lise, Michel (Diane Bédard), Richard (Diane Bussières), Jean-Guy (Marthe Pageau), Louisette (Vianney Coté), Rock (Guylaine Châteauvert), Johanne (feu Richard Paradis), Daniel, Serge (Sylvie Tremblay); ses 25 petits-enfants, ses 27 arrière-petits- enfants et 3 arrière-arrière-petits-enfants. Elle a maintenant rejoint outre son époux et ses parents, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Asselin et Morency. Elle laisse également dans le deuil son ex belle-fille Guylaine Duchesne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie toute l'équipe des Jardins de la Côte ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation de l'autisme, 9496, avenue Charton, bureau 200, Montréal, Qc H1Z 2L8 www.fondationautisme.com et/ou Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/