LESSARD, Roger



À son domicile, le 18 mai 2021, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédé monsieur Roger Lessard, époux de madame Isabelle Dubé, fils de feu madame Marie-Anne Tremblay et de feu monsieur Joseph Lessard. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Germain Gagne), Patrice (Monique Bilodeau), Martyne (Jean-Paul Raymond), Christian (Carole Messier) et Bruno (Manon D'Amours); ses petits-enfants: Anne-Philippe, Mytsue, Erika, Nikolas, Catherine, Marishka, Nikita et Elizabeth et ses arrière- petits-enfants: Laurent et Adele Poidvin. Il laisse également dans le deuil son frère: Raymond (Therese Dusseault); sa filleule Isabelle Lavoie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubé, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s.La famille se recueillera dans l'intimité familiale, en présence des cendres, aule samedi 19 juin 2021, de 13 h à 16 h.