LAPOINTE, Roland



Au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 12 mai 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Roland Lapointe. Il était le fils de feu monsieur Paul Emile Lapointe et de feu dame Gertrude Gadreau et époux de feu dame Andrée Julien. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses fils: Michel (Nancy Patry) et Jean; ses petits-enfants: Pierre-Luc (Typhanny Goutal), Véronique (Anthony Simard); ses sœurs: Marie-Claude (Réal Audet), Ann (Rolland Lacroix); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Julien: feu Claudette (André Lemieux), Marcelle (feu Marcel Vermette), feu Jacques (Aline Poirier), Marie-Paule (Paul Portelli), Ginette (Jean-Michel Laverdière), feu Pierre (Denise Lajoie) ainsi que cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel médical du Centre hospitalier du CHUL de Québec et plus spécifiquement leurs amis Ginette Crête, Paul Ferland et son épouse, Daniel Gagnon et Andréa pour leur soutien, leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation Jean Lafrance, 1390, Route de l'Aéroport, Québec (Qc), G2G 0L6, tél.: (418) 681-3883, via courriel: info@lesojl.com ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294.