PARÉ, Richard



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 3 mai 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Richard Paré, époux de dame Diane Blais. Il était le fils de feu monsieur Georges-Émile Paré et de feu dame Germaine Beaulieu. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 19 juin 2021 de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Caroline et son petit-fils Elliot. Il était le frère de: feu Charles-Aimé (feu Rose-Aline Rhéaume), feu Raymond (Aline Noël), feu Gilberte (Armand Jinchereau), Guy (en 1ères noces feu Yolande Morency, Jocelyne Poirier), Jeannette (feu Jacques Jinchereau), feu Léandre (Claire Laroche), Pauline (feu Rénald Collin), feu Oscar (Hélène Linteau), Monique (feu Marcel Roberge), Lucille (Yvan Dufour), feu Jean-Yves (Laurette Fournier). Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur Linda Blais (feu Robert McRae) et son beau-frère Nelson Blais (Aline Gagnon); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Nous tenons à remercier le personnel de l'unité de cardiologie de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, 418 682-6387.