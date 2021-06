PELLETIER, Laurent



À son domicile, le 30 mai dernier à l'âge de 69 ans est décédé monsieur Laurent Pelletier. Il était le fils de feu Henri Pelletier et de feu Irène Ménard. Outre son épouse, madame Gisèle Rousseau, il laisse dans le deuil sa fille Chantal (Marco Gagné); ses petits-enfants: Alyson et Marc-Olivier; ses frères et sœurs: feu Robert (Jacqueline Bédard), Céline (Yves Bertrand), feu Carole (Denis Bouchard) et Yves (Lyne Morency). Il laisse également dans le deuil sa belle-mère Yvette Fréchette (feu Donat Rousseau); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Denis (Denise Paradis), Roger (Héléna Lessard), René (Hélène Lindsay) et Jean-Guy (Hélène Morissette), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en rotation aule samedi 19 juin de 9h à 11h.La famille désire exprimer un remerciement spécial aux médecins du CLSC, Dre Anne Paquette et Élise Roy ainsi que toute leur équipe pour leur compassion et leurs bons soins. Pour rendre hommage à M. Pelletier, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com