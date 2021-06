ROUILLARD, Rachel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 mai 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Rachel Rouillard, fille de feu monsieur Pierre Rouillard et de feu madame Yvonne Théberge. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil son fiston Manuel Goupil; ses frères et sœurs: Rose-Eva (feu Georges-Henri Truchon), Judith (feu Raoul Tanguay), feu Rita (feu Claude Monfette), feu Roch, Roger (France Dravigné), Mariette (feu Jacques Béchard), Thérèse et feu Laval; ses neveux et nièces: Alphonse, feu Normand, Normande, Claude, Donald, Reynald, feu Stéphane, feu Mario, Steeve, Jean-Guy, Daniel, feu Patrick et Marilyn; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.