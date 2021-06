GAGNON, Guillaume



À l'hôpital de l'enfant-Jésus, le 26 avril 2021, entouré de l'amour des siens, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Guillaume Gagnon, fils d'Alcide Gagnon et Bernadette Cloutier.Il laisse dans le deuil son épouse Sylvie Girard, ses enfants bien-aimés : Karine (Jean-Pierre Quirion) et Myriam (Fedi Chebbi) ; les enfants de son épouse : Nadia (David Lavoie), Geneviève (Cédrick Molloy) et Mathieu (Myriam Demers) ; ses frères et sœur : Brigitte (Jimmy Poulin), Jérôme (feu Stéphanie Roussy, sa conjointe Josée Lavoie), David (Irina Habeych) ; ses beaux-parents Marcel Girard et Fleurette Pedneault ; ses petits-enfants William, Charles, Léo, Laurence, Maya, Lydia, Mavrick, Maëve, Charles-Edward, Magalie-Rose, Mélodie et Zack ; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière d'East-Broughton. La famille désire remercier sincèrement le personnel médical de l'unité des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant -Jésus, ainsi qu'aux parents et amis qui ont prié pour lui. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Neuro Trauma Marie-Robert, https://www.fondationneurotrauma.ca/dons/1400-740 Rue Notre-Dame Ouest, Montreal, Quebec, H3C 3X6, (514) 932-2662