LABBÉ, Nicole



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 31 mai 2021, à l'âge de 81 ans et 5 mois, est décédée madame Nicole Labbé, épouse de monsieur Claude Giguère, fille de feu madame Laurette Savard et de feu monsieur Edgard Labbé. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Marie de l'Incarnation du cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil, outre son époux (Claude Giguère); son fils Daniel Giguère (Brigitte Lebel); ses petits-enfants: Sébastien Giguère et Caroline Giguère; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles soeurs: Claude (Marie-Andrée Adam), feu Jean-Rock (feu Charlotte Richard), feu Michel, feu Andrée (feu Jean-Marc Savary), Carole (Yvon St-Pierre), Richard (Sylvie Desrosiers), Mario (feu Michelle Nadeau), Denis (Sylvie Boutin), feu Lorraine Giguère (feu Roger Auger), Yvan Giguère, feu Jacques Giguère, Alain Giguère et Aline Giguère ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, téléphone: 418 525-4385, Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/