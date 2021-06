POULIOT, Marie-Ange



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Marie-Ange Pouliot survenu le 5 avril 2021, à l'âge de 99 ans, au CHUL à Québec. Elle rejoint ses parents Télesphore Pouliot et Laura Dion ainsi que ses frères, ses beaux-frères et belles-soeurs.Elle laisse dans le deuil ses soeurs: Cécile (feu Jean-Marc Emond), Marie-Claire (feu André Brochu) et sa belle-soeur Suzanne Greene (feu Jacques Pouliot); son filleul Pierre Pouliot (Line Thibeault), sa filleule Estelle Brochu; ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces des familles Pouliot et Brochu; sa cousine Raymonde Dallaire (feu Jean-Joseph Gobeil), ses cousins et cousines ainsi que les résidents et résidentes du Manoir Laure Gaudreault de l'aile 1 C. Elle était très attachée à sa famille. Ses sœurs se souviennent d'une personne dévouée pour le bien-être des siens. Ses neveux et nièces se rappellent une tante toujours disponible et prête à partager leurs projets. Marie-Ange accueillait ses petits-neveux et petites-nièces à bras ouverts et avec joie. Tous garderont le souvenir de sa douceur et de son sens de l'humour. Nous tenons à remercier Ghislaine Delisle, amie de la famille, pour son soutien, sa présence et sa disponibilité. La famille recevra vos condoléancesde 9h à 11h auVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec.