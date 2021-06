BOUCHARD, Line



À l'IUCPQ, le 3 juin 2021, à l'âge de 63 ans, est décédée Line Bouchard, conjointe de Jacques Giguère, fille de feu Marcel Bouchard et de feu Gisèle Lambert. Elle demeurait à Québec, autrefois à Saint-Étienne-de-Lauzon. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses fils: Jean-François Dubois (Jessica Pouliot) et Patrice Dubois (Valérie Croteau); ses petits-enfants: Laurie (Joey Vallée), Félix-Antoine et Alexandre, Charles-Henri et Émile; son arrière-petit-fils Jude et son arrière-petite-fille Maryline; ses frères et soeurs: Carmen (Jules Béland), Donald (Jacqueline Demers), Gilles (Diane Lebel), Jacques (Lorraine Bastien), Gaétane (Louis Cannon) et Marthe (Jean-Pascal Beaudoin); la fille de son conjoint, Marie-Pier Giguère (Emmanuel Savard) et son fils Elliot Savard; son beau-frère Armand Giguère; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'IUCPQ et son cardiologue le docteur Marc-André Côté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/events-and-participation/home-march/?region=qc). La famille vous accueillera aude 13h à 15 h.