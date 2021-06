COUTURE, Marcelle Falardeau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 juin 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Marcelle Falardeau, épouse de feu monsieur Roland Couture, fille de feu Paul Falardeau et de feu Bella Émond. Elle demeurait à Lévis, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise, Renée (René Bernard), Claude (Francine Rousseau) et Francine; son petit-fils adoré, Guillaume Couture-Bernard (Marie-Pier Olscamp); son arrière-petite-fille, Chloé Couture-Bernard. Elle était la soeur de feu Robert (feu Normande Larochelle), feu Édith, feu Alfred (feu Isabelle Giguère), feu René (Juliette Giguère), feu Gaston, feu Marie-Paule, feu Alexandre (feu Claire Giguère) et de feu Marthe (feu Égide Breton); la belle-soeur de feu Donat, feu Marguerite et de feu Ernest Couture. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, ses amis, plus particulièrement Mgr Réal Corriveau, mesdames Marie Cantin, Carmen Buteau et Mariette Roy; sa soeur de coeur Noëlla Drouin. Sincères remerciements à Nicole Goupil et Micheline Boutin Rousseau pour leur accompagnement. Un merci spécial est également adressé au personnel du 8e étage et de l'unité coronarienne (7e étage) de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Saint-Jean-L'Évangéliste (3324, Place de l'Église, Lévis, G6X 3L8, https://psje.ca/capitation-formulaire/).le vendredi 18 juin de 19 h à 21 h et le samedi 19 juin 9 h à 10 h 30.et de là au cimetière Mont-Marie, secteur Sainte- Hélène-de-Breakeyville.