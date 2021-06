LÉTOURNEAU, Lise Moisan



Au Foyer de Charlesbourg, le 12 juin dernier est décédée à l'âge de 84 ans madame Lise Moisan, épouse de feu René Létourneau. Elle était la fille de feu Joseph Moisan et de feu Henriette Patry. Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Marcel Michaud); ses petits-enfants: Jessica et Kevin; ses frères et sœurs: feu Thérèse (feu Robert Michaud), feu Gisèle (feu Jean-Paul Blouin), feu Yvon et Claire (Robert Poitras). Elle laisse également dans le deuil la famille Létourneau, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille désire remercier le personnel soignant du 4e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (l'unité coronarienne), celui du CLSC La Source Sud ainsi que celui du 3e étage du Foyer de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du cœur et de l'AVC (4715 Avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8). Pour rendre hommage à Mme Moisan, vous pouvez visiter notre site internet: www.dignitequebec.com